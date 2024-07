I Cypress Hill a Legnano: un’ora e mezza di rap, rock e tequila sunrise che fa sparire la pioggia

Nemmeno la pioggia ha fermato le migliaia di fan accorsi all’isola del Castello di Legnano per l’unica data italiana dei Cypress Hill. Ieri sera, venerdì, ancora una volta il Rugby Sound ha ospitato una superband internazionale che eleva il livello di questa manifestazione al di sopra della media dei festival italiani.

Prima Dj Muggs da solo ha scaldato la folla con un dj set rap’n roll, poi insieme a Eric Bobo alla batteria e infine con B Real e Sen Dog la band ha fatto ballare quattromila teste che si muovevano a tempo dei loro più grandi successi che mischiano sonorità hip hop, latine e rock.

Sotto gli occhi di un inquietante gonfiabile a forma di scheletro con la testa ricoperta da foglie di marijuana hanno regalato pezzi come Tequila Sunrise, How I could just a kill a man, Insane in the Brain, Superstar e molti altri titoli che hanno accompagnato la crescita del fenomeno rap negli ultimi 35 anni.

La penultima serata del festival ha mantenuto le promesse, questa sera si chiude con la serata Deejay Time.