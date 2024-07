Il Lombardia Aerospace Cluster in volo su Londra

Torna l’appuntamento con il Farnborough International Airshow 2024, una tra le più importanti vetrine al mondo per l’industria aerospaziale, che aprirà le porte al pubblico lunedì 22 luglio, per chiudersi venerdì 26. Il Lombardia Aerospace Cluster sarà presente per la sesta volta al salone londinese biennale, insieme ai grandi player del distretto come Leonardo, e nello specifico a 14 imprese, in larga parte Pmi, in rappresentanza di quello che è, per competenze e valore della produzione, uno dei più importanti indotti nazionali ed europei del comparto aerospaziale, che conta più di 200 imprese per circa 21.800 addetti e dal giro di affari annuo di circa 6,3 miliardi di euro di fatturato e un export dal valore di circa 1 miliardo, pari a quasi un quarto dell’export nazionale di settore.

Il Cluster, in continuità con il percorso di internazionalizzazione avviato con la collaborazione della Camera di Commercio di Varese, sarà presente al Farnborough International Airshow 2024 con un proprio stand istituzionale nella Hall 1 del salone (stand 1538) all’interno dell’area italiana coordinata da AIAD, Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza.

Uno spazio collettivo all’interno del quale gli operatori internazionali potranno entrare in contatto con tutto il Cluster e, nello specifico, con 10 aziende presenti fisicamente con i propri rappresentanti, progetti e cataloghi. Parliamo di realtà come Ase , Aviochem, Caast, Cordon Electronics Italia, Eligio Re Fraschini, Growermetal, Italiana Ponti Radio, Mecaer Aviation Group, Merletti e Omb Saleri. A queste si affiancheranno le imprese che con i loro stand individuali circonderanno lo spazio istituzionale: Aerea, AMM, Logic e Secondo Mona.

Questa la presenza del Lombardia Aerospace Cluster ad un appuntamento, quello di Farnborough, che richiamerà a Londra oltre 1.200 espositori provenienti da 44 Paesi per un totale di 74mila visitatori attesi. Il calendario di incontri del Lombardia Aerospace Cluster a Farnborough sarà, anche per questa edizione, fitto ed impegnativo. Sono, infatti, in programma una serie di meeting con varie delegazioni di altri cluster nazionali e internazionali: attesa allo stand del Cluster anche la visita del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, una delegazione di Regione Lombardia e una di Confindustria Varese.