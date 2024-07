Il motore del cavallo meccanico delle Olimpiadi è made in Gallarate

Abbiamo ancora negli occhi le splendide immagini dell’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, con il cavallo meccanico che, montato da un cavaliere mascherato, solcava in un interminabile galoppo le acque della Senna, dal Pont d’Iéna a Place du Trocadéro, per portare la bandiera olimpica ai piedi della Torre Eiffel. È stato forse il momento più iconico dell’inaugurazione, considerato che in sella c’era una persona in carne e ossa: la sottufficiale della gendarmeria Floriane Issert. Ebbene, il motore che faceva muovere il cavallo in perfetta sincronia con i tempi del galoppo è stato realizzato a Gallarate, in provincia di Varese, dall’azienda Transfluid spa.

Il contributo dell’azienda gallaratese è stato notevole, perché, oltre al motore del cavallo meccanico, ha contribuito alla decarbonizzazione dei trasporti parigini con sei barche presenti alla parata. La Transfluid Spa, fondata nel 1957, è specializzata nel settore delle trasmissioni industriali e marine e dei loro componenti: giunti idrodinamici, variatori di velocità, freni, frizioni, trasmissioni idrodinamiche, accoppiatori multipli, macchine elettriche e sistemi ibridi.