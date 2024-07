Il parco del Ticino mette all’asta due Land Rover

Due i mezzi messi all’asta dall’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore. Si tratta di due autoveicoli, Land Rover, “non più utilizzati per fini istituzionali da questa Amministrazione”, come si legge nella nota stampa. I due veicoli sono in vendita in due lotti distinti e nel dettaglio si tratta: di un autocarro Land Rover Defender 110 TD4 crew cab up targato ZA004WP. Il lotto n° 2 è relativo all’autovettura LAND ROVER Defender 110 TD4 SW targata ZA321VW.

Gli autoveicoli sono sono visionabili presso la sede legale di Località Villa Picchetta s.n., 28062 Cameri (NO), previo appuntamento da concordare telefonicamente con i dipendenti dell’Ente:

-Sig. Fabio Durand al n. 320/4373970 per il periodo 22/07 – 16/08/2024;

-Sig. Corrado Verzotti al n. 320/4303199 per il periodo 19/08 -10/09/2024.

PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo di ciascun lotto posto a base di gara è pari a: Lotto 1 relativo all’autocarro LAND ROVER Defender 110 TD4 Crew Cab up targato

ZA004WP: € 25.000,00 (venticinquemila/00). Lotto 2 relativo all’autovettura LAND ROVER Defender 110 TD4 SW targata ZA321VW: € 32.000,00 (trentaduemila/00).

La gara avrà luogo in apposita seduta pubblica che si terrà il giorno 12/09/2024, alle ore 10, 00, presso la sede legale di Località Villa Picchetta s.n., 28062 Cameri (NO).