Il riuso creativo dei vasi colora la frazione di Garabiolo

Da domenica 28 luglio, e per tutto il periodo estivo, a nelle frazione di Garabiolo (che fa parte del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca) sarà visitabile visitabile l’allestimento temporaneo intitolato “eVASIone estiva – una ricarica a colori”.

Grazie all’impegno del Gruppo Amici di Garabiolo, al patrocinio del Comune e dell’Acli – Circolo “Ul Caminon”, sono stati allestiti una serie di giochi di colore grazie al riuso creativo di vasi colorati, oggetti destinati a essere buttati ma che hanno trovato una nuova vita per decorare il paese.

«Un messaggio di allegria, di emozione ed un modo originale per rendere più attraente il nostro borgo a tutti coloro che verranno a trovarci questa estate e per far sì che, una semplice passeggiata, dalla mattina alla sera, possa essere un piacere – spiegano gli organizzatori – Siamo sicuri che porterà a tutti un soffio di buonumore».

In questa cornice, che ha al suo interno un particolare paesaggio ancora tutto da scoprire, si potranno incontrare alcuni protagonisti del bosco riprodotti in chiave artistica sulle antiche pietre utilizzate per le costruzioni di case e muri e su sassi in appoggio.