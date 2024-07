Il Santuario di Saronno proclamato chiesa giubilare, sarà meta di pellegrinaggio

In vista del Giubileo che si svolgerà nel 2025, si stanno definendo in tutta Italia le cosiddette “chiese giubilari”, ovvero le chiese che per tutta la durata dell’anno Santo saranno meta di pellegrinaggio.

Questa mattina l’arcivescovo monsignor Mario Delpini ha firmato il decreto che consacra le chiese giubilari nel territorio della Diocesi di Milano. Per la Zona Pastorale IV, di cui fa parte Saronno, sono stati indicati il Santuario della Beata Vergine dei miracoli di Saronno e il santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho. Con quella di Saronno sono tre le chiese della provincia di Varese indicate nel decreto dell’Arcivescovo.

Saronno sarà dunque meta di pellegrinaggio per fedeli ambrosiani, a partire dal prossimo 29 dicembre, giorno dell’apertura dell’anno giubilare a livello diocesano.

Ognuna delle chiese giubilari è raggiungibile attraverso un cammino di pellegrinaggio o una via sacra già esistente. I pellegrini, singolarmente o in gruppi, secondo le indicazioni della Diocesi di Milano, una volta arrivati nelle chiese giubilari sono invitati a compiere cinque gesti per invocare il perdono giubilare: il segno della croce con l’acqua santa in ricordo del Battesimo, l’adorazione eucaristica, l’ascolto della Parola, la preghiera davanti al crocifisso e la scelta di un gesto di carità. A proposito di quest’ultimo, la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) propone di sostenere progetti di microcredito sociale sostenuti dalle Caritas e dalle Fondazioni antiusura.

Una cura particolare sarà dedicata al sacramento della Riconciliazione, che potrà essere celebrato in occasione del pellegrinaggio oppure in altra circostanza a scelta del fedele. È lo stesso Arcivescovo a chiederlo nella proposta pastorale 2024-2025.