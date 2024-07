Il secondo giorno del Woodoo Fest è l’incanto di Nova Terra

Il secondo giorno del Woodoo fest è iniziato con le parole del podcast “Love Radio” di Battito Madre, subito dopo è iniziato il workshop “Workzine” con i nostri amici di 0331ent in cui si sono divertiti a creare stampe pazzesche. Dopo un meritato chill sulle amache offerte dal Mystic garden è arrivato il momento di Fantafungo, un istallazione collettiva che consisteva nella creazione di funghi ornamentali con materiali di recupero, come giubbotti catarifrangenti e pali di legno. Da ieri, sempre nel Mystic Garden, è entrato operativo Swhappy con i vestiti che ormai non metti più.

Si aprono le danze nel Mystic Garden con Elettro Flora e il suo workshop spaziale che ha permesso, tramite segnali MIDI generati da sensori che rivelano le variazioni bioelettriche delle piante di creare dei beat degne delle canzoni techno più celebri. Nel mentre nel Wood Stage il dj set di Lorenzo Bitw prende vita e apriamo le danze con le sue sonorità. La festa continua nel Wood Stage con Godugong, dj e producer con sede a Milano la cui musica elettronica riprende i suoni della natura. Al Wood Stage è il turno dei Mombao la cui unione di suoni tribali-mistici ad altri più elettronici ci fa dimenticare della realtà. Dopo esserci scaldati è il momento di accendere il Main Stage, dove c’è System Olympia e il suo stile dance-elettroni, lei è cresciuta a Roma e poi, per la musica, si è spostata negli Stati Uniti, dove ha pubblicato i primi album da solista. Lascia la consolle calda per Sama’ Abdulhadi e il suo stratosferico dj set. Lei è attualmente la dj e producer palestinese più conosciuta e amata a livello internazionale, il cui talento musicale è accompagnato dal suo forte attivismo in favore della popolazione palestinese.

Intanto al Mystic Garden Acidgigi ha fatto ballare per 4 ore consecutive con un extended set, in cui era anche attivo lo stand dei tarocchi, per ricevere risposte dagli arcani fra un djset e l’altro. Raggiungiamo l’apice dell’incanto della serata con i ragazzi di This Is Not, ormai degli habitué del Woodoo Fest. Sono simbolo e cultura del clubbing della provincia. Nascono nel 2012 e nel 2019 hanno lanciato l’etichetta discografica del party varesino. Ieri abbiamo avuto come rappresentanti di This Is Not i dj Alfa Cornae e Andrea Crestani che con la loro cassa dritta ci hanno fatto ballare fino a tarda notte.

Occhiali da sole, balli e techno hanno caratterizzato questa giornata di Festival, che anche con la pioggia non si è fermata. Dopo una serata interamente votata al clubbing più sfrenato i campeggiatori, prima di ritirarsi nelle loro tende, si sono rilassati con il Cinemistico e con un torneo di giochi da tavolo, ottimo per stringere nuove amicizie.

Si chiude così la seconda serata del Festival. Oggi, sabato 20, giornata dedicata al caos, vi aspetta con Kabeaushé dal Kenya, Fuera, Logic1000 da Berlino, Chaos in the CBD dalla Nuova Zelanda e tanti altri artisti pazzeschi e attività fighissime. Ricordiamo che Woodoo è facilmente raggiungibile tramite il servizio di navetta gratuito che parte ogni trenta minuti dalla stazione di Busto Arsizio FS. Biglietti ancora disponibili in cassa.