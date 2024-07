In alto i boccali a Fagnano Olona. Una festa per ricordare Ilaria e per raccogliere fondi in favore di Ail

L’evento organizzato nell’area feste di via De Amicis dalle amiche di una fagnanese scomparsa a causa della leucemia: “Ci siamo prese un impegno e lo portiamo avanti”

Quella che si svolgerà sabato 27 luglio dalle 18 all’area feste di via De Amicis a Fagnano Olona non sarà una semplice festa della birra. L’evento sarà a sostegno di Ail (Associazione italiana leucemie) e in memoria di Ilaria, una donna di Fagnano scomparsa prematuramente proprio a causa della malattia.

Dietro questa iniziativa ci sono un gruppo di amiche di Ilaria con le quali ha condiviso tanto della sua vita e anche della malattia. Si tratta di donne che hanno preso un impegno nei confronti dell’amica scomparsa che va oltre il semplice sostegno all’associazione.

Hanno, infatti, deciso di diventare loro stesse promotrici delle raccolte fondi per la ricerca e nei mesi scorsi hanno già organizzato un banchetto in piazza.

Ora si sono inventate la Festa della Birra in ricordo di Ila e a sostegno di Ail e stanno girando per il paese a consegnare le locandine e rendere l’evento il più partecipato possibile. A dare la scossa alla serata ci sarà la Urlo band per cantare a squarciagola canzoni italiane.