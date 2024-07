Incendio di rifiuti a Busto Arsizio: pericolo per dei contatori della rete elettrica

Alle 6 di questa mattina, 28 luglio 2024, un incendio è scoppiato nel Comune di Busto Arsizio, precisamente in via Marconi. Le fiamme hanno interessato un cumulo di rifiuti posti in prossimità di alcuni contatori della corrente elettrica, creando una situazione di potenziale pericolo.

I vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente e sono giunti sul posto con tempestività, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse propagarsi ulteriormente. Non si sono registrate conseguenze gravi né per le persone né per le strutture circostanti.

La natura dell’incendio è ancora da determinare: sono in corso le indagini necessarie per chiarire le sue cause.