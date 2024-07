Istat, Gadda (IV): “Meloni governo delle tasse, per far bene torni all’opposizione”

«Per chi come noi viene da una storia di vero riformismo, con un governo come quello a guida Renzi che ha abbassato la pressione fiscale, non poteva non balzare all’occhio che il governo Meloni è il governo delle tasse. E oggi l’Istat lo certifica nero su bianco». Lo dichiara Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva.

«Meloni ha fatto l’esatto opposto di quanto sbandierato in campagna elettorale: il suo governo ha raddoppiato l’Iva sul latte in polvere e sui seggiolini, ha aumentato le tasse ai giovani per l’acquisto della prima casa, quelle per il rientro dei cervelli e ha eliminato il taglio delle accise sulla benzina. E solo grazie a noi di Italia Viva è stato sventato l’aumento Irpef agli agricoltori. Meloni dall’opposizione sapeva parlare bene, forse – conclude – dovrebbe tornarci per non vessare più gli italiani».