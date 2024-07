La Varesina rinforza la difesa con Francesco Mapelli

Continua a prendere forma la Varesina per la stagione 2024-2025. E per la difesa il direttore sportivo Damiano Micheli piazza un colpo importante: Francesco Mapelli.

Classe 1996, Mapelli arriva dall’esperienza in Serie C con la Pro Sesto; in precedenza Legnano e due stagioni e mezzo al Città di Varese, della quale è stato più volte capitano. Un rinforzo importante per la retroguardia di mister Marco Spilli, che in precedenza aveva già accolto Denis Caverzasi – anche lui da Sesto San Giovanni – e confermato Maurizio Cosentino.

Un altro arrivo in rossoblù è stato quello del classe 2006 Lorenzo Giorgi, esterno mancino che arriva a Venegono Superiore in prestito dalla Juventus.