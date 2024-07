L’associazione I Repubblicani lancia il lunedì letterario

Da lunedì 15 luglio, in collaborazione con il Tie Break bistrot del centro commerciale Mizar Park di Busto Arsizio, partono le serate che I Repubblicani hanno scelto di dedicare al mondo dei libri. In queste occasioni, gli autori presenteranno le loro opere e saranno disponibili a un confronto libero coi presenti. Per l’associazione, la lettura è una parte fondamentale della formazione dell’individuo, ed è importante proporre alla cittadinanza iniziative e momenti dedicati ai libri e a una riflessione comune che è sempre foriera di crescita.

Le presentazioni inizieranno tutte alle ore 21:00 e si terranno – tempo permettendo – all’aperto, con la possibilità però di ripararsi all’interno del locale in caso di pioggia. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

L’iniziativa è pensata per dare voce agli scrittori già noti nel varesotto (ma non solo) e anche per scoprire alcune penne esordienti. Tra gli autori in programma nel mese di luglio, aprirà il professor Giuseppe Reguzzoni con “Il risveglio di Rosaspina”, un’analisi del genere fiabesco di recente colpito dalla “cancel culture”, che per l’autore è una forma di censura. Seguirà, lunedì 22, la presentazione della raccolta di poesie di Giacomo Mazza curata da Alessandro Ronchetti, che del poeta è un diretto discendente. A chiudere la prima parte della rassegna, infine, ci sarà Linda Terziroli, che lunedì 29 presenterà “Un pacchetto di Gauloises”, la biografia dello scrittore Guido Morselli, testo acclamato dalla critica e di recente portato anche in teatro dal regista Piergiorgio Piccoli.

Gli incontri proseguiranno poi all’inizio di settembre, in tutti i lunedì del mese, e avranno luogo sempre al Tie Break bistrot di corso Sempione 194. In programma, Silvestro Pascarella con “Ecco l’uomo” (2 settembre), Benedetto Mangiavillano con “Amore elettrico” (9 settembre), Laura Campiglio con “Contenti tutti” (23 settembre) e Marco Linari con “L’inchiostro non sporca” (30 settembre).

L’iniziativa proseguirà anche in autunno e ha l’obiettivo di creare uno spazio per la lettura e un appuntamento fisso per tutti gli appassionati. L’ingresso è libero, ma chi sceglie di passare la serata al Tie Break bistrot, ordinando un drink o – anche prima dell’incontro – un aperitivo o una cena, avrà uno sconto del 10% su tutto il menu.