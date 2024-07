Lavori all’ex Cantoni di Saronno, il tetto è raggiunto

Con la cerimonia dell’alzabandiera, la cooperativa “La nuova Cantoni” ha festeggiato il raggiungimento del tetto dell’immobile in edilizia convenzionata che sta sorgendo nell’area ex Cantoni in via Marzorati a Saronno.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della cooperativa e del Consorzio Abitare Bruno Rampoldi, la progettista dell’edificio, architetto Laura Gianetti, il titolare dell’impresa “Boaglio Costruzioni”, Saverio Boaglio, i consiglieri e i soci della cooperativa.

Il progetto, iniziato circa un anno fa, comprende la realizzazioni di cinque piani dell’edificio e la copertura con pannelli fotovoltaici. Il sistema di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore garantirà l’indipendenza dalla rete gas.

Al piano piloty sono previsti locali di servizio e spazi comuni come co-working, palestra e deposito bici. La consegna degli appartamenti è prevista per la metà del 2025, e 53 delle 58 unità immobiliari sono già state assegnate.

Galleria fotografica Viaggio all’interno della ex Cantoni di Saronno 4 di 32

Durante la cerimonia, il presidente Bruno Rampoldi ha dichiarato: “Nei prossimi giorni incontreremo la proprietà dell’area e il Comune per definire i dettagli delle opere da realizzare nel contesto circostante il nostro immobile, inclusa la nuova piazza pedonale verso Piazza Borella e la sistemazione di via Marzorati. Con la proprietà Sarin discuteremo anche di nuove iniziative. Come Consorzio abitare stiamo valutando interventi sulla porzione di edilizia libera a nord dell’area dismessa».

Il piano integrato Cantoni prevede inoltre la realizzazione di uno studentato universitario e di un centro anziani. Quest’ultimo potrebbe sorgere sull’unico fabbricato della vecchia Cantoni non demolito, o in alternativa, in un edificio di nuova costruzione.