L’Inter Club di Malnate compie 40 anni e si rinnova grazie al “Covo”

Quello dei Fedelissimi di Malnate è uno degli Inter Club storici della provincia di Varese. Una storia che prosegue ancora e che nel 2024, grazie a un gruppo di giovani, ha ridato vita enuova linfa al movimento.

«La nascita risale al settembre 1984 – spiega lo storico segretario e tesroriere Vittorio Bonadei – quando con gli altri soci fondatori si siamo ritrovati all’hotel Chalet per dare il via al club nerazzurro. L’attività si è svolta dal 1986 alla sede di via Volta, dove per anni abbiamo organizzato attività e inziative per raccogliere fondi, anche partecipando alle iniziative benefiche come quelle di Anffass».

Dopo un periodo poco frequentato nel quale è mancato il ricambio generazionale, nell’ultimo periodo è arrivata una vera e propria ventata di rinnovamento con l’ingresso del Covo Malnate, un gruppo di giovani che ha ridato vitalità al club. Il club sta crescendo e una prima uscita ufficiale c’è stata alla festa cittadina, dove è stato presente con uno stand.

«Da quest’anno è cambiato tutto – spiegano -. Fino al 2023 c’erano una sessantina di soci, ma con l’aggiunta dei ragazzi del Covo Malnate siamo arrivati 170 circa. Nell’arco di 6 mesi tutto è cambiato. Oggi l’Inter Club Fedelissimi Malnate accoglie appassionati nerazzurri dalla città e da tutto il territorio circostante. Vogliamo continuare a cresce e il prossimo obiettivo è trovare una sede per vedere insieme le partite. Con l’inizio del nuovo campionato vorremmo fare un evento di benvenuti a tutti i soci con il welcome kit che fornisce l’Inter».



L’Inter Club Fedelissimi Malnate è un club riconosciuto dalla società nerazzurra con tanto di certificato di affiliazione. Per aderire al club la quota associativa è di 30 Euro per gli adulti e 18 per i Junior, nati dopo il 1 luglio 2010, ovvero dopo il Triplete.

I nuovi canali del club:

Instagram Covo Malnate

email: fedelissimi1984@gmail.com

Link per iscriversi