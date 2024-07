Luglio a Maccagno: in arrivo un mese ricco di musica, sport e cultura

A Maccagno l’estate è pronta ad esplodere con una serie di eventi imperdibili che arricchiranno tutto il mese di luglio. Dalla musica allo sport, fino alla cultura, le iniziative in programma promettono di regalare momenti di svago e divertimento a grandi e piccini, residenti e turisti.

PROGRAMMA

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio SELVA – Electronic Music Festival

Veddasca Sound è pronto a far risuonare le montagne della Val Veddasca fin su a Biegno con un festival di musica elettronica imperdibile. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento dal titolo evocativo “Selva” è organizzato da Pro Loco Maccagno Lago Maggiore e Veddasca, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, al suo secondo anno di bando per Meraviglie del Territorio, e con il patrocinio del Comune di Maccagno con PV.

Per informazioni e prenotazioni campeggio: info@prolocomaccagno.it. Altre info su www.veddascasound.com.

Sabato 13 luglio

Ore 17.30 una nuova mostra con le meraviglie del caveau del museo dal titolo “Valori permanenti” aprirà al pubblico il 13 luglio alle ore 17.30 e sarà visitabile ogni venerdì dalle 15 alle 19 e ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 al Civico Museo Parisi Valle (Maccagno con Pino e Veddasca).

Ore 20.30 Blue Planet Trio D’Arpe – sempre al Civico Museo Parisi Valle un concerto ad ingresso libero delle tre arpiste Giada Masella, Inge Frimout-Hei e Kyra Frimout.

Sabato 20 luglio

Dalle 17.30 alle 23.00 mercatini al porto: esposizione di modernariato, vintage e artigianato sul lungolago di Maccagno, zona Gabella. Per partecipare come espositore scrivere a info@prolocomaccagno.it.

Dalle 18.00 alle 23 festa della musica – Open Mic: in Piazza Unità d’Italia verrà allestito un palcoscenico aperto ad artisti e musicisti per un ricco evento musicale. Per esibirsi scrivere a info@prolocomaccagno.it.

Fino al 9 agosto – France Sport Summer Camp

Dal 25 giugno al 9 agosto, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.30, campo sportivo con attività ed escursioni dedicate ai ragazzi. Per maggiori informazioni consultare il sito www.francesport.it.

PROGRAMMA PARROCCHIA

Domenica 7 luglio ore 11:15 S. Messa in paese vecchio alla cappelletta di via Caretti 1, a seguire pranzo in Cittadella

Domenica 14 luglio ore 10:30 commemorazione Divisione Alpina Garibaldi con deposizione corona al monumento ai caduti di Armio; ore 12:15 onori ai caduti e S. Messa presso la Chiesa della Forcora

Domenica 21 luglio ore 10:30 S. Messa SS. Maria e Giuseppe, al Santuario di Penedegra

Domenica 28 luglio ore 12:15 S. Messa S. Maria della Neve, località Forcora