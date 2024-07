Maltempo in Vallemaggia: identificate tre vittime

Sono tre le donne decedute a causa della frana caduta in Vallemaggia, in Canton Ticino, lo scorso 30 giugno. La Polizia cantonale ha comunicato il riconoscimento formale delle tre donne morte in zona Fontana. Si tratta di una 76enne e di due 73enni, cittadine tedesche residenti nel Land del Baden-Württemberg.