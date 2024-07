Maltempo in Vallemaggia, riconosciuta un’altra vittima mentre si cercano volontari

Mentre prosegue incessante il lavoro di soccorritori e autorità nei luoghi del disastro che ha colpito l’alta Vallemaggia, la Polizia cantonale comunica che è stata identificata un’altra delle vittime, una persona rinvenuta senza vita il 3 luglio a Riveo, nel greto del fiume Maggia. Si tratta di una 61enne cittadina svizzera domiciliata nel canton Basilea Campagna.

Intanto si cercano volontari che possano affiancare i soccorritori e le persone che già nelle prime dopo gli eventi si sono messe al lavoro. Lo Stato Maggiore Regionale di Condotta attivo per far fronte agli eventi accaduti in Vallemaggia avvisa che è stato pubblicato online il modulo per l’annuncio di volontariato accessibile a questo link

«Gli interessati, a cui va tutta la nostra gratitudine, potranno fornire i propri dati per poi ricevere puntualmente una richiesta di intervento», spiegano le autorità cantonali.

(foto di Davide Caccia da Facebook)