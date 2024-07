Tragedia in Valle Maggia, acqua potabile in elicottero per i paesi isolati

Strade distrutte, paesi difficilmente raggiungibili e servizi non sempre garantiti. La tragedia della Valle Maggia, in Canton Ticino, con ponti distrutti e vittime, viene gestita in queste ore dalle autorità cantonali.

La Polizia cantonale comunica che nel corso della notte le attività dello Stato maggiore regionale di condotta (Smrc) sono proseguite con l’obiettivo primario, dopo la prima fase di emergenza dedicata in particolare alle ricerche, alle evacuazioni e alle situazioni di pericolo incombente, di raggiungere le località più discoste per poter fornire un supporto alla popolazione.

In quest’ambito 3 pattuglie della Polizia cantonale sono state trasportate a Fusio, Peccia e San Carlo per allestire degli hotspot, che garantiscono le comunicazioni con lo Smrc, e hanno preso contatto diretto con i residenti che sono riusciti a reperire. Le priorità odierne sono quelle legate alle ricerche nonché al ripristino della viabilità, a partire dalla problematica legata al ponte Visletto e nei tratti dell’Alta Valle meno danneggiati dalle intemperie, dell’approvvigionamento idrico di acqua potabile, dell’elettricità e delle comunicazioni nelle zone meno colpite.

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua potabile sono previsti voli in elicottero nelle località che ne sono sprovviste. Attualmente a Cevio, Bignasco e Cavergno è presente l’elettricità e l’approvvigionamento in acqua, non potabile, è garantito. A Mogno e Fusio l’approvvigionamento in acqua, non potabile, è garantito ma non vi è elettricità. A Menzonio, Brontallo, Prato Sornico, Peccia, Piano di Peccia e Veglia l’approvvigionamento in acqua non è garantito e non vi è elettricità. Si rinnova, per facilitare le operazioni di soccorso, l’invito alla popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti e a non recarsi nei luoghi colpiti dal maltempo.