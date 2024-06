Violenti temporali nella notte in Canton Ticino: due morti e un disperso, valli isolate

Pesante il bilancio che ha colpito nella notte alcune zone del Canton Ticino: si registrano danni a strade e ponti, alcuni paesi sono isolati e purtroppo due delle persone che erano segnalate come disperse risultano decedute. Si cerca ancora una terza persona.

Il maltempo si è accanito in particolare nella zona della Vallemaggia. Si segnala un’importante frana in zona Fontana, dove si trovavano le due persone decedute.

I soccorsi sono resi particolarmente difficoltosi dalle cattive condizioni meteo. La strada cantonale è interrotta dal ponte di Visletto, travolto dalle acque. Le valli Bavona, Lavizzara e di Campo non sono quindi raggiungibili via terra. Sono inoltre stati evacuati i campeggi presenti lungo il fiume Maggia.

Bosco Gurin è chiuso e isolato, mentre a Prato Sornico le autorità hanno consigliato di evacuare le case nella zona vicino al fiume e rifugiarsi nell’alto Piano di Peccia per rimanere al sicuro. il crollo del ponte di Visletto, della passerella di Aurigeno e della Pista ghiaccio a Prato Sornico, oltre a grossi danni nella zona di Airolo. In queste ore vi è anche un riversamento di detriti – portati dal fiume Ticino – nel lago Verbano (in particolare nel golfo di Locarno)“. A Mogno è stata evacuata una colonia dove stavano passando le vacanze estive 70 tra bambini ed educatori. A Peccia si trovano circa 300 persone, presenti per il locale torneo di calcio. In entrambi i casi nessuno ha riportato conseguenze. Le autorità stanno organizzando l’evacuazione delle persone presenti a Peccia. Come scrive Ticino Online , i danni materiali sono ingenti: si registrano “, dellae della, oltre a grossi danni nella zona di Airolo. In queste ore“. A Mogno è stata evacuata una colonia dove stavano passando le vacanze estive 70 tra bambini ed educatori. A Peccia si trovano circa, presenti per il locale torneo di calcio. In entrambi i casi nessuno ha riportato conseguenze. Le autorità stanno organizzando l’evacuazione delle persone presenti a Peccia.

Nella zona maggiormente colpita le comunicazioni e l’elettricità sono interrotte. Per facilitare le operazioni di soccorso le autorità invitano la popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti e a non recarsi nei luoghi colpiti dal maltempo. Per il coordinamento degli enti di primo intervento è operativo uno Stato maggiore regionale di condotta.

La Polizia cantonale comunica che è attivo un call center presso la Centrale comune d’allarme (CECAL). Il numero di chiamata è: 0840 112 117. Scopo della linea dedicata è quello assumere informazioni da parenti/amici che segnalano la presenza di conoscenti nella zona toccata dal maltempo. Questo per fornire informazioni utili per supportare eventuali ricerche. Si invita a non sovraccaricare le linee del call center, della CECAL nonché dei numeri di urgenza per richieste generiche sull’accaduto. (seguono aggiornamenti)

(foto di Silvana Riedi da Facebook)