Vallemaggia, revocate le restrizioni stradali

Lo Stato Maggiore Regionale di Condotta (SMRC), attivo per far fronte agli eventi accaduti in Vallemaggia, comunica che dalle ore 06:45 di lunedì sono state revocate le restrizioni stradali e la Valle Lavizzara è di nuovo percorribile per i residenti.

Parallelamente è nuovamente permesso il passaggio del ponte pedonale di Visletto, fino ad un peso massimo di 3.5 tonnellate, con larghezza massima di 1.80 metri e alla velocità di 10 chilometri orari. Questo seguendo le istruzioni del personale adibito al disciplinamento dell’accesso alla struttura e rispettando le disposizioni e gli orari seguenti:

Enti di primo intervento: precedenza nel passaggio 24/24 ore.

Rifornimento beni di prima necessità: mattino 05:30 – 10:30 // pomeriggio 13:30 – 15:30

Agricoltori per comprovata necessità: mattino 10:30 – 12:30