Per il disastro in Valle Maggia la diocesi di Lugano lancia una colletta a favore delle popolazioni colpite

Mancano strade, la montagna ha portato a valle di tutto. Ci sono dei morti. E famiglie rimaste senza casa. Il disastro della valle maggia, in canton Ticino, non ha fine. Anche dall’Italia si sono mossi gli aiuti per intervenire al fianco delle autorità svizzere.

E ora anche la Chiesa lancia un appello per una “colletta” da destinare alle popolazioni colpite dal grave dissesto idrogeologico sull’asta del fiume Maggia.

Per far fronte a questa emergenza, monsignor Alain de Raemy ha inviato una lettera accorata per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi destinati alla ricostruzione e al supporto delle famiglie colpite.

Nella sua missiva, il vescovo (“amministratore apostolico”) de Raemy descrive con dovizia di particolari i danni subiti dalla Vallemaggia. Le piogge torrenziali e le frane hanno devastato case, strade e campi, lasciando molte famiglie senza tetto e senza risorse. La situazione richiede un intervento immediato e concreto da parte di tutti coloro che possono contribuire.

Mons. de Raemy fa appello alla generosità dei cittadini e delle istituzioni, sottolineando «l’importanza della solidarietà in momenti di crisi come questo. Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza nel ripristinare la normalità e nel fornire un futuro più sicuro ai residenti della Vallemaggia».

L’alto prelato (foto sopra) il 30 giugno, all’indomani della tragedia, aveva già inviatop un messaggio ai fedeli:

Carissime e carissimi tutti, Ho appreso con grande dispiacere della difficile situazione in alta Valle Maggia. Voglio esprimere a tutta la popolazione e alle persone particolarmente colpite dai disagi la mia vicinanza. Ringrazio tutte le autorità, le forze di pronto intervento e le persone che in queste ore stanno lavorando senza tregua, garantendo tutto il supporto necessario, sia tecnico che umano, con la loro presenza e solidarietà. Appena mi sarà possibile, farò visita nelle zone colpite! Sono vicino a tutti nella preghiera, con un ricordo particolare per le vittime e i loro familiari. Vescovo Alain

Ora l’appello che segue alle prime parole di solidarietà si propone di puntare su di un sostegno concleto