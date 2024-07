Maltempo in Vallemaggia, sono quattro le persone disperse

L’onda violenta del maltempo è passata ma in Canton Ticino ha lasciato profonde cicatrici, nel territorio ma non solo. Sono ancora tante le attività in corso in Vallemaggia.

Come comunicato nella serata di lunedì 1 luglio dalla Polizia cantonale, corso della serata sono giunte quattro denunce relative a persone che risultano disperse. Si tratta di due donne e due uomini scomparsi dalle zone di Prato Sornico e Fontana. Le operazioni di ricerca e gli accertamenti, sia tecnici sia sul terreno, da parte dello Stato maggiore regionale di condotta proseguono.