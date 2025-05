Cade in un ruscello a Dunzio in Valmaggia, morta una donna

La Polizia cantonale comunica che oggi, sabato 10 maggio, alle ore 12:15 è stato segnalato dalla REGA alla Centrale comune d’allarme (CECAL) il loro intervento in Vallemaggia per la segnalazione di una donna caduta in un ruscello in località Dunzio.

Stando a una prima ricostruzione e per motivi che spetterà all’inchiesta stabilire, la donna è caduta in un dirupo precipitando per oltre 200 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto della polizia citta di Locarno, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS). Le operazioni per il recupero del corpo (la cui identificazione formale non è ancora stata possibile), sono state eseguite con l’ausilio dell’elicottero REGA. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.