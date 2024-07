Festa in Voga a Caldè: un weekend di musica, gastronomia e divertimento

Una serata indimenticabile in riva al lago Maggiore, dove la melodia delle barche a remi si fonde con i sapori unici di specialità ittiche fresche: il 19, 20 e 21 luglio torna a Castelveccana la Festa in Voga. L’appuntamento è presso l’area feste, in località Caldé, in via Monfalcone.

L’associazione sportiva di Caldé, insieme alla Pro Loco, propone una tre giorni di divertimento offrendo l’opportunità di immergersi nella cultura del lago Maggiore.

Il programma

Venerdì 19, la festa si aprirà con una cena a base di paella e sangria, seguita dal concerto degli “Effetto Vip”, una party live band che farà ballare tutti i presenti.

Sabato 20 e domenica 21, la cucina sarà aperta sia a pranzo che a cena, proponendo delizie come fritto misto, lavarello fritto e carpione, con un piatto speciale di alborelle la domenica. La serata di sabato sarà allietata dai “Doubleface”, una rock & soul band, mentre domenica si concluderà in bellezza con la “Soulshine Band”.

CONTATTI

Canottieri Caldé

Via Monfalcone, 8, 21010 Castello VA

Facebook | Instagram