Nozze a sorpresa a Bodio, “Caro domenica andiamo a una grigliata” e invece si ritrova felicemente sposato

Nozze a sorpresa. L’ha organizzato la sposa con la collaborazione di parenti e amici. Siamo abituati sui social a vedere le proposte di matrimonio, a volte con lieto fine a volte no, ma un matrimonio a sorpresa davvero, non si è mai visto, almeno dalle nostre parti.

Eppure è successo, domenica 21 luglio a Bodio Lomnago.

Ad essere inconsapevole di tutto lo sposo, Alan, che si è trovato unito per sempre a Claudia in una placida domenica d’estate, mentre si preparava a partecipare ad una grigliata. E infatti lo sposo, nelle foto è in maglietta, costume ed infradito.

Ma procediamo con ordine. I protagonisti di questa fantastica storia estiva sono Claudia Zucchelli e Alan Arminio. Va detto subito, anche se toglie un po’ di suspence ai fatti, che hanno rispettivamente 41 e 42 anni, vivono insieme da 23 anni e hanno due bambini. Insomma, il rischio “due di picche” non era neanche da mettere tra le probabilità.

Ciò non toglie che quel che ha fatto Claudia ha dell’incredibile: in una settimana ha organizzato il suo matrimonio con la complicità di tutti. Claudia e Alan sono i titolari del panificio Mastro Fornaio di Galliate Lombardo. Claudia non ci ha messo molto a organizzare il pranzo per 35 persone, con carne, pane e focacce e una bella torta nuziale.

«Ho detto ad Alan che domenica saremmo andati ad una grigliata a Bodio, a casa di mio fratello, con qualche amico e i ragazzi che lavorano con noi al panificio – racconta Claudia- . Ci siamo preparati e una volta arrivati, Alan è stato fermato dagli amici che gli hanno messo una benda sugli occhi. Entrato e sbendato si è trovato davanti un cartello con la scritta: mi vuoi sposare? E, con le lacrime agli occhi, ha detto sì. Ne avevamo parlato spesso, ma non ci decidevamo mai».

Era tutto pronto, il banchetto di nozze, la torta ma soprattutto il celebrante: un delegato del comune di Bodio Lomnago che ha letto la formula di rito. Sposa in un semplice abitino con tanti cuoricini e sposo …molto informale.

«Agli invitati uomini erano stati distribuiti papillons e alle donne ghirlande di fiori», racconta Simona, un’amica della sposa e complice della festa a sorpresa. La sposa ha pensato veramente a tutto: «Poiché facciamo i panettieri e portare le fedi è impegnativo, ho chiesto a mia nipote che fa la tatuatrice di disegnarci il simbolo dell’infinito sull’anulare».

La domanda che tutti si sono fatti: ma un matrimonio così è valido? La risposta è no: ora i due sposi devono andare in comune ed esporre le partecipazioni, poi dovranno formalizzare l’unione, ma quella di domenica per Claudia e Alan è stata la vera festa di nozze.