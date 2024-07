Nuovo consiglio direttivo per Adiuvare Odv, l’associazione dei diabetici di Varese

Nuovo consiglio direttivo per Adiuvare ODV, Associazione Diabetici Uniti Varese, che da oltre dieci anni dà supporto a bambini e giovani con diabete di tipo 1 e loro familiari, in collaborazione con l’ospedale Del Ponte di Varese.

Presidente fino al 2027 sarà Athos Campigotto.

Ad affiancarlo i vicepresidenti Alessandro Pascucci, Francesco Agostini e Michela Petino.

Alla Segreteria Lucia Cazzani, mentre tesoriere è Alessandro Giordano.

Completano consiglieri Roberta Lischetti e Matilde Ferrara.

«Si ringrazio i consiglieri dimissionari, Moira Quirci e Filippo Capanna, per la dedizione e il lavoro di volontariato svolto finora. Il nuovo Consiglio Direttivo è già al lavoro per l’avvio di eventi e progetti concreti per sostenere le famiglie che convivono quotidianamente con il diabete di tipo 1».

Si prospetta infatti un autunno ricco di appuntamenti, tra cui il Campo Educazionale Adolescenti, la 14^ edizione dell’evento di beneficenza “Arrivederci Estate”, in collaborazione con la Fondazione G. Ascoli, in programma per venerdì 6 settembre presso il Palace Hotel in Varese, un concerto per la raccolta fondi in Gallarate il 13 novembre della Momo’s band e molteplici iniziative per il mese di sensibilizzazione sul diabete a novembre.

Tutti i progetti sono realizzabili anche grazie all’aiuto di valenti volontari sempre a disposizione per le attività e lo sviluppo dell’associazione.