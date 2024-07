Olimpiadi, cambio di imbarcazione per Nicolò Carucci

Sabato 27 luglio, nello stadio nautico di Vaires-sur-Marne, prenderanno il via le gare di canottaggio valide per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una competizione a cui il Varesotto che rema si avvicina in forze – ben sette i convocati dalla Nazionale – ma anche con una novità dell’ultim’ora piuttosto inattesa.

Nicolò Carucci infatti non gareggerà come previsto sul quattro di coppia ma è stato iscritto sul doppio senior: il 23enne nato a Milano ma da anni stella della Canottieri Gavirate (è tesserato per le Fiamme Oro) ha praticamente scambiato il posto con Luca Rambaldi, per decisione del direttore tecnico Franco Cattaneo.

Carucci sarà quindi in barca con il laziale Matteo Sartori, altro giovanissimo (è nato nel 2022), figlio d’arte (papà Alessio è stato oro a Sidney, argento a Londra e bronzo ad Atene!) che aveva qualificato il doppio insieme a Rambaldi in occasione dei Mondiali 2023, conclusi al quarto posto. Nella rassegna iridata di Racice Carucci aveva invece vinto il bronzo nel quattro di coppia con Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili: un quartetto che nella scorsa primavera ha ottenuto due terzi posti nelle tappe di Coppa del Mondo a Varese e Lucerna.

Ora però un cambio di formazione seguito ai test svolti nel corso degli ultimi ritiri del gruppo olimpico azzurro: vedremo se la mossa di Cattaneo e dei suoi collaboratori si rivelerà azzeccata, visto che coinvolge due imbarcazioni che possono puntare a una medaglia. Carucci e Sartori avevano già fatto squadra ai Mondiali Juniores di Tokyo nel 2019 quando ottennero una bella medaglia di bronzo.

Nessuna novità invece per gli altri atleti varesotti (comprendiamo sia quelli nati in provincia, sia chi vive e si allena qui) che faranno parte della flotta azzurra ai Giochi: di seguito l’elenco completo.