Soares è d’oro anche a Lucerna, bronzo per Carucci

L’avvicinamento alle Olimpiadi per Gabriel Soares e per il compagno di imbarcazione Stefano Oppo prosegue a suon di risultati. A Lucerna, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024, il doppio pesi leggeri dell’Italia bissa il successo già ottenuto a Varese e si conferma tra gli equipaggi più forti della specialità che vedrà il suo canto del cigno a cinque cerchi a Parigi.

Soares, italo-brasiliano che vive nel Varesotto (si è da poco trasferito da Daverio a Besozzo), e Oppo hanno scelto di partire molto forte per mettere alle strette Svizzera e Irlanda, due delle avversarie più forti nel panorama mondiale. Gli azzurri hanno condotto quindi l’intera regata resistendo al ritorno sia dei padroni di casa (campioni d’Europa) sia dei “verdi” (campioni olimpici) con i rossocrociati d’argento.

Un altro bel segnale in prospettiva olimpica arriva dal quattro di coppia su cui rema il gaviratese Nicolò Carucci. L’Italia – in barca come di consueto anche Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili) ha messo in bacheca una bella medaglia di bronzo. In questo caso è stata l’Olanda a fare gara di testa con gli azzurri che per un po’ di tempo hanno provato a insidiarla per poi essere superati dalla Polonia. Carucci e compagni sono però stati bravi a respingere un primo assalto della Germania e uno successivo della Gran Bretagna difendendo il podio sino al traguardo.

Il terzo componente della spedizione varesina in Coppa, Giovanni Codato, ha invece interrotto il suo impegno per via di un problema occorso al suo compagno di barca, il lecchese Davide Comini. Il due senza senior azzurro aveva chiuso quarto la regata eliminatoria ma non ha potuto disputare i recuperi e gli eventuali altri turni.

Nelle altre specialità, l’Italia ha vinto un prezioso argento nel doppio senior con Luca Rambaldi e Matteo Sartori, un’altra delle barche che andranno ai Giochi con possibilità di medaglia. Bronzo invece per Aisha Rocek nel singolo leggero femminile che non è barca olimpica.

Prove non troppo brillanti invece per il doppio senior donne, imbarcazione che sarà a Parigi per l’Italia: ottavo e nono posto per le due barche azzurre (Guerra-Gobbi e Buttignon-Crosio). Non è escluso che anche Federica Cesarini possa tornare in ballottaggio su questo equipaggio a Parigi. Per il dt Cattaneo ci sarà una scelta da ponderare per bene.