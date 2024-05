Qualificazioni olimpiche: Kohl (Gavirate) vola a Parigi, Cesarini deve abdicare

Il Rotsee di Lucerna ospita oggi le finali delle regate di qualificazione olimpica che vedono impegnate sette barche dell’Italia e cinque atleti provenienti dalla provincia di Varese. Di seguito gli aggiornamenti dalla città svizzera, via via che si disputano le gare.

QUATTRO SENZA A PARIGI – Subito un grande risultato per la Canottieri Gavirate: Nicholas Kohl, 25 anni nato in Svizzera ma cresciuto nel Varesotto (iniziò a remare a Monate) ha vinto la finale del quattro senza contribuendo a qualificare un’imbarcazione importante per la Nazionale. Insieme a Kohl ci sono infatti tre atleti che sono già saliti sul podio olimpico, ovvero Matteo Lodo, Giuseppe Vicino (bronzo sia a Rio sia a Tokyo sul 4-) e Giovanni Abagnale (bronzo a Rio sul due senza).

Il gaviratese è stato quindi inserito in un equipaggio che sta disputando un’ottima stagione con l’oro in Coppa del Mondo a Varese e l’argento agli Europei di Szeged. Anche a Lucerna l’Italia ha mostrato la sua qualità, comandando la gara da cima a fondo con la Svizzera (qualificata a sua volta) tenuta a distanza e la Germania terza ed eliminata. (foto Perna | Canottaggio.org)

DOPPIO LEGGERO GIU’ DAL TRONO – Non riesce invece il colpo alle campionesse olimpiche uscenti del doppio pesi leggeri. Federica Cesarini e Valentina Rodini sono quarte in una finale che assegnava due pass per i Giochi, posti che vengono presi d’autorità dalla Francia e dalla Grecia. Due barche molto forti che non hanno concesso nulla alle rivali lottando con un largo vantaggio per tutti i 2mila metri.

La bardellese e la cremonese hanno provato ad alzare il numero dei colpi nella seconda metà di regata ma non sono riuscite a superare l’Australia (terza) e anzi hanno dovuto difendere il quarto posto dal ritorno della Svizzera. Troppo alto però il divario con le prime due per sperare in una volata finale: le regine di Tokyo devono abdicare.

Aggiornato alle 11,30

FINALI DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA

Lucerna, martedì 21 maggio 2023

10.31 due senza Senior femminile; 10.59 quattro senza Senior maschile (con Nicholas Kohl); 11.20 doppio Pesi Leggeri femminile (con Federica Cesarini); 12.11 quattro con PR3 Mix; 12.40 singolo Senior maschile; 12.50 otto femminile (con Linda De Filippis e Alice Codato); 13.08 otto maschile (con Davide Verità).