Varese beffata: i Mondiali di canottaggio 2027 saranno a Lucerna

La città di Varese deve rinviare il sogno di ospitare i Mondiali assoluti di canottaggio. Nelle votazioni avvenute oggi all’interno di una lunga sessione dei delegati di World Rowing, l’edizione 2027 dei campionati iridati è stata assegnata a Lucerna, l’unica altra alternativa alla candidatura di casa nostra.

A indirizzare il voto è stata la valutazione espressa dal consiglio direttivo di World Rowing che ha esaminato entrambi i dossier e ha indicato la località svizzera come la propria scelta preferita. Poi è toccato ai delegati di tutto il mondo confermare questa indicazione e a quel punto l’80% degli aventi diritto si è detto d’accordo. Ma è chiaro che se il “board” della federazione mondiale avesse indicato Varese, il risultato sarebbe stato opposto. Grande delusione quindi alla Schiranna: il 2027 era una data simbolo perché in quell’anno cadrà il centenario di vita della Canottieri Varese.

E soprattutto perché il bacino prealpino ha ospitato tutte le manifestazioni internazionali possibili tranne, appunto, quella più importante: i Mondiali assoluti.

La scelta di Lucerna è stata spiegata dal comitato perchè in grado di rendere più significativa l’esperienza dell’evento per gli spettatori e la visibilità per gli atleti. Due punti che giocheranno a favore della promozione dello sport. Andando nel dettaglio alla proposta di Lucerna è stata riconosciuta la riorganizzazione del pubblico nel campo di gara che consentirà agli spettatori di calarsi pienamente nella competizione. Sono stati così immaginati spazi per i tifosi non solo all’arrivo ma anche nel punto di partenza degli atleti e anche lungo entrambi i lati del campo di gara. Non solo: il comitato organizzatore di Lucerna ha anche annunciato la presenza di un ponte che collegherà i due lati del campo di gara, permettendo una visuale unica sulle competizioni. Per quanto riguarda la presenza delle squadre a Lucerna è stato riconosciuto principalmente lo sforzo per trovare soluzioni low cost per i team degli atleti.

Varese nella sua proposta aveva invece puntato molto sul coinvolgimento del cuore della città, organizzando un villaggio all’interno degli scenografici Giardini Estensi dove svolgere tutte le premiazioni. Delusione quindi arriva dal comitato organizzatore varesino. “Questa esperienza rappresenta per noi un punto di partenza e non di arrivo -si legge in una nota. Il percorso compiuto per la candidatura ha consolidato le nostre competenze organizzative, rafforzato il dialogo con le istituzioni e acceso l’entusiasmo tra gli appassionati del nostro territorio. Abbiamo dimostrato di avere tutte le qualità per ospitare eventi sportivi di livello internazionale e restiamo fermamente determinati a continuare su questa strada. Il nostro impegno verso il mondo del canottaggio rimane forte e convinto. Siamo pronti a mettere le nostre risorse, le nostre strutture e la nostra passione a disposizione per accogliere altre competizioni internazionali di rilievo, contribuendo a far crescere lo sport e a promuovere i valori che esso rappresenta come avverrà nel giugno del 2025 quando Varese ospiterà la WRC I. Allo stesso tempo, guardiamo al futuro con rinnovata energia: ci ricandideremo con entusiasmo per ospitare un’edizione futura dei Mondiali di Canottaggio Assoluti, convinti che il nostro progetto possa essere premiato e diventare una realtà. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra candidatura, in primis al Ministero dello Sport, con in testa il Ministro Abodi, e al Comune di Varese, per l’importante sostegno garantito. I partner istituzionali e sportivi e gli appassionati che ci hanno incoraggiato lungo il percorso: questa comunità, animata da passione e spirito di collaborazione, rappresenta la nostra forza e il nostro più grande motivo di orgoglio. Con determinazione e visione, siamo pronti a scrivere nuove pagine di sport e ospitalità”.