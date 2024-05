Martedì di fuoco a Lucerna: cinque varesini a caccia delle Olimpiadi

Si scrive Lucerna, si legge Parigi. Martedì 21 maggio è “il giorno dei giorni” per la Nazionale di canottaggio che punta a incrementare il proprio contingente alle prossime Olimpiadi di Parigi. Sul celebre Rotsee, una sorta di “Santiago Bernabeu del remo”, l’Italia mette in acqua sette barche (una delle quali paralimpica) con l’obiettivo di conquistare il maggior numero di pass possibili per i Giochi.

Tutti gli scafi azzurri iscritti si sono qualificati alle rispettive finali di specialità, dove però i posti a disposizione sono solo due su sei partecipanti. Una strettoia complicata da superare ma alla quale tutti, in casa Italia, guardano con speranza. E tra le atlete e gli atleti impegnati in Svizzera ci sono ben cinque portacolori del Varesotto pronti a dare il consueto apporto alla Nazionale diretta dal d.t. Franco Cattaneo.

Federica Cesarini è il nome più famoso perché, insieme a Valentina Rodini, ha vinto l’indimenticabile medaglia d’oro a Tokyo, la prima di una barca femminile italiana. Eppure le “Cesadini” sono forse l’equipaggio con le maggiori difficoltà a ottenere il pass: i tanti problemi fisici della cremonese hanno costretto il doppio leggero a inseguire la migliore condizione fino a questo momento. Cesarini e Rodini hanno esordito con il secondo posto in batteria dietro alla Francia, piazzamento che però non dava diritto alla finale, e così sono dovute passare dai recuperi di oggi, lunedì. Terze le azzurre (foto in alto | Perna/Canottaggio.org) che hanno controllato il quarto posto, ultimo utile per la finale. Martedì 21 alle 11,20 la gara decisiva che vede impegnate Francia, Grecia, Australia, Svizzera, Italia e Spagna. Le prime due faranno festa, le altre diranno addio al sogno.

Gli altri quattro atleti varesotti impegnati a Lucerna erano invece già certi di disputare la finale: l’unico a gareggiare è stato Nicholas Kohl (Canottieri Gavirate) con il quattro senza senior che ha vinto e convinto la propria batteria alla domenica. Kohl è su una barca rodata che comprende il laziale Matteo Lodo, e i napoletani Giovanni Abagnale e Giuseppe Vicino dai quali ci si aspetta un’altra prova di valore. Dei quattro azzurri, Kohl è la “matricola”: Lodo e Vicino hanno vinto due bronzi olimpici proprio sul quattro senza a Rio e a Tokyo mentre Abagnale ha centrato un bronzo in Brasile sul due senza. L’esperienza, insomma, non manca.

Hanno invece preso parte alle regate utili a definire le corsie (le cosiddette preliminary race) della finale i due “otto”, maschile e femminile. La barca degli uomini, con il nostro Davide Verità della Canottieri Monate (doppio tesseramento con la Marina Militare) ha chiuso al terzo posto; meglio ha fatto l’ammiraglia delle donne con a bordo Linda De Filippis e Alice Codato, entrambe della Canottieri Gavirate. Le ragazze hanno vinto il preliminare e proveranno a conquistare un posto olimpico che sarebbe un risultato storico.

L’elenco degli italiani in gara è completato con il singolo maschile di Davide Mumolo, andato in finale dopo ben tre regate. Secondo in batteria e nei recuperi, il poliziotto genovese è stato terzo in semifinale e proverà a giocarsi le proprie carte nella disciplina più affollata. Difficile il compito del due senza femminile di Laura Meriano e Kiri English-Hawke (ovvero Kiri Tontodonati con il nome da sposata), seste nella regata preliminare. Nel pararowing ci sarà infine il quattro PR3Mix con Muti, Schettino, Frank, Foresti e il timoniere D’Aniello.