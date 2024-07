Operaio cade in un cunicolo a Gorla Minore. Lo recuperano i Vigili del Fuoco di Legnano

Delicata e complessa l’operazione di salvataggio realizzata in una fonderia a Gorla Minore dove un lavoratore è caduto in un cunicolo. Un intervento svolto nella mattina di martedì 16 luglio dai Vigili del Fuoco di Legnano che hanno lavorato in stretta sinergia con i colleghi di Busto Arsizio.

L’operaio di 52 anni per cause da accertare all’improvviso è caduto in un cunicolo alto tre metri, infortunandosi ad un piede. Le squadre di Vigili del Fuoco si sono calati per riportare in superficie il 52enne per poi affidarlo al personale sanitario di Areu. L’uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Busto Arsizio in codice giallo.

Per gli accertamenti del caso la Polizia Locale e i carabinieri di Carnago. Con loro anche gli operatori dell’ATS Varese. Per recuperare l’uomo i Vigili del Fuoco hanno portato all’interno del capannone l’autoscala ed hanno calato la toboga con il cestello e le corde.