Pappagallo fuggito durante il temporale salvato dai vigili del fuoco

Le ondate di maltempo, a volte, ci regalano anche queste storie dal lieto fine. Lui si chiama Polly, è un pappagallo che ieri, venerdì 12 luglio, sera intorno alle 20 durante il violento temporale che si è abbattuto su Milano e provincia, impaurito era scappato dall’abitazione di Cisliano.

I proprietari lo hanno cercato disperati per ore fino ad individuarlo stamane su un albero in un parco nei pressi di via della Vittoria, da bravo ed abile arrampicatore qual è.

Il compito di liberarlo e restituirlo alla sua famiglia è toccato alle squadre dei Vigili del fuoco volontari di Corbetta e di Magenta.

Con pazienza, ma grazie anche allo spirito collaborativo di Polly, lo hanno liberato, issandosi su un’autoscala, dal guinzaglio che lo teneva bloccato al ramo dell’albero.