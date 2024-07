Passaggio di Presidenza tra Alice Prina ed Alessio Soffitto per il Rotaract Club Varese Verbano

Sabato 6 Luglio presso il Palace Grand Hotel Varese si è tenuto il passaggio di consegne di Presidenza del Rotaract Club Varese Verbano tra Alice Prina ed Alessio Soffitto.

Il Rotaract è un’associazione filantropica che, sul territorio varesino, si occupa di molteplici attività per la comunità. Ha introdotto la serata il Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2042 – Nord Lombardia spiegando la potenza del Rotaract e ringraziando il Rotaract Club Varese Verbano per le attività svolte e programmate.

Alice Prina, Presidente uscente ha ringraziato tutti i Soci dell’Associazione per l’impegno tenuto. Sono intervenuti anche il Cav. Antonino Galici Fondatore di Cuorieroi per Bambini Eroi, Associazione che collabora con il Rotaract per effettuare numerosi progetti per bambini. Ospite anche il Dott. Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese il quale ha mostrato sua piena disponibilità nel proseguire la collaborazione con il Rotaract anche nel nuovo anno associativo.

Infine, il Presidente entrante Alessio Soffitto ha presentato le attività dell’anno nuovo che avranno un focus sulla salute mentale, salute fisica, management ed economia. Tra i consulenti esterni sono intervenuti anche il Dott. Andrea Prestigiacomo e il Dott. Samuele Corsalini i quali aiuteranno il Club a crescere sempre di più e riuscire al meglio nella mission: servire gli altri al di sopra di ogni interesse personale.