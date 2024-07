Pietro Arese e Virginia Troiani nella spedizione italiana di atletica per le Olimpiadi

È pronta la squadra di atletica leggera che rappresenterà l’Italia alle prossime Olimpiadi in programma a Parigi e che vedrà le gare in pista dall’1 all’11 agosto.

E nella spedizione azzurra ci saranno anche dei rappresentanti del nostro territorio: Pietro Arese e Virginia Troiani in prima fila, ma anche Giovanna Epis e Chituru Ali.

Pietro Arese, fresco di record italiano, cercherà un piazzamento nei 1500 metri. L’atleta di Silvano Danzi che corre per le Fiamme Gialle, torinese di nascita ma varesino di adozione, cercherà di ritagliarsi delle soddisfazioni dalla kermesse parigina.

Sarà invece impegnata nella staffetta 4×400 la bustocca Virginia Troiani. La portacolori della Pro Patria, gemella di Serena e Alexandra, cercherà un posto per essere nelle 4 che percorreranno il giro di pista. Le compagne di staffetta saranno Ilaria Accame, Alessandra Bonora, Rebecca Borga e Fatoumata Kabo.

In partenza per la capitale francese anche la legnanese di adozione Giovanna Epis, che sarà impegnata nella maratona, e il velocista comasco che ha vestito la maglia del Cus Insubria Chituru Ali. Da lui in particolare le attese sono salite vorticosamente dopo il 9.96 dello scorso giugno, tempo potenzialmente anche da finale dei 100 metri. Non è invece una novità Massimo Stano, campione olimpico in carica nella 20 km di marcia, sposato con la varesina Fatima Lofti.