Precipita per un centinaio di metri sulla via alta della Verzasca, muore 60enne svizzero

La Polizia cantonale ha ufficializzato che nella giornata di oggi, martedì 23 luglio, poco dopo le 12.30, in territorio di Lavertezzo, si è verificato un grave incidente in montagna.

Un 60enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese stava effettuando un’escursione con altre persone sulla Via Alta della Verzasca. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di un centinaio di metri in zona Scíma do Picóll, a circa 2’400 metri di altitudine.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Soccorso alpino svizzero (SAS) e della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte del 60enne, a causa dei traumi riportati, e recuperarne il corpo.

Nel corso dell’intervento 17 persone del gruppo di escursionisti sono state evacuate tramite elicottero. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.