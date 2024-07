Sabato 13 Luglio torna la Notte Bianca di Castellanza con spettacoli, musica, cibo e divertimento per tutti

Sabato 13 luglio, a partire dalle ore 19.00 le vie intorno al Comune di Catellanza si animeranno per la Notte Bianca castellanzese, l’appuntamento più atteso dell’estate.

La città si arricchirà per una notte di luci e colori accogliendo da Corso Matteotti a Piazza Paolo VI, attrazioni ed eventi per tutte le età, tanto cibo e buona musica per stare insieme, cantando e ballando sotto le stelle.

“Siamo arrivati anche quest’anno ormai agli sgoccioli, manca poco all’evento di spicco dell’Estate Castellanzese: la Notte Bianca – ha commentato il Presidente del Gruppo Giovani Castellanzesi Stefano Bosello – La nostra Notte Bianca si appresta a spegnere la settima candelina e siamo molto orgogliosi e fieri di quanto abbiamo e stiamo facendo per renderla ogni anno sempre più bella e ricca!”.

“La Notte Bianca di Castellanza è ormai una tradizione irrinunciabile della nostra estate cittadina”, ha dichiarato entusiasta il vice sindaco reggente Cristina Borroni “Fin dal suo esordio si è dimostrata un perfetto contenitore di eventi e attività in cui il sapiente mix di cibo, musica e attrazioni creato dal Gruppo Giovani Castellanzesi è di volta in volta capace di coinvolgere e aggregare un pubblico estremamente eterogeneo, in un clima festoso di convivialità e sano divertimento. Eventi come questo sono importanti perché, puntando l’attenzione su ciò che unisce, favoriscono la coesione e il senso di comunità”

L’iniziativa, giunta ormai alla sua 7a edizione, vede un sempre maggiore successo di pubblico, grazie anche alle novità che il Gruppo Giovani Castellanzesi, organizzatori e promotori dell’evento patrocinato dal Comune, non mancano di aggiungere in ogni edizione, al format già vincente della serata.

“Il 2024” – ha ricordato Davide Tarlazzi, assessore alla cultura e istruzione del Comune di Castellanza – “è l’anno del Cinquantesimo di Castellanza Città e la Notte Bianca rappresento l’occasione perfetta per una grande festa collettiva con cui celebrare la citta e coloro che la vivono. Per questi motivi, come Amministrazione proporremo un concerto di particolare qualità, un omaggio a Franco Battiato. Pur nel volgere dei tempi e delle mode, egli è un punto stabile nella storia della musica italiana. Uomo di cultura, in continua ricerca, sperimentatore sorprendente.

Abbiamo coinvolto nel progetto Giordano Sangiorgi, Patron del MEI Meeting Artisti e Etichette Indipendenti, grazie al quale arriverà in città Luca Madonia che celebrerà Franco Battiato e proporrà anche suoi pezzi. Sarà un concerto ad altissima intensità e in generale una notte fantastica, resa possibile da tante realtà coordinate dal Gruppo Giovani Castellanzesi che è il motore di tutta questa macchina”.

Come lo scorso anno il percorso occuperà tutta la superficie di corso Matteotti, continuando la collaborazione con i negozianti posti lungo l’arteria cittadina. Lungo tutto il percorso infatti saranno disseminati più punti di interesse, sia per quanto riguarda il cibo, sia per quello che concerne l’intrattenimento di grandi e piccoli.

Unico rammarico l’ancora scarsa adesione dei negoziani: solo una decina quelli che rimarranno aperti

Corso Matteotti sarà chiuso al traffico così come le vie limitrofe e ci saranno indicazioni per raggiungere i parcheggi e segnali stradali per chi non è della zona.

IL PROGRAMMA

L’appuntamento, quindi è per le 19.00 di sabato 13 luglio, quando apriranno le bancarelle, gli ambulanti, gli stand degli hobbisti e quelli delle associazioni di Castellanza, oltre al luna park con giochi gonfiabili, giostre e naturalmente gli stand gastronomici lungo tutto il percorso e lo street food.

Dalle 19.30 sul palco di Corso Matteotti, sarà la volta dell’esibizione di zumba, mentre dalle 20.00 alle 21.00, ci sarà l’intrattenimento per le famiglie con la baby dance e l’animazione per i più piccoli, il tutto a cura di Motivational Fitness.

L’intrattenimento musicale è da sempre uno dei punti di forza della manifestazione. Novità del 2024 è l’esibizione live delle Scuole di Musica Niccolò Paganini. A partire dalle 19.30 e per tutta la serata, presso i giardini di Viale Rimembranze, si alterneranno sul palco ben 10 band di diversi generi musicali.

Dalle 20.45 tornerà la live de “I Nuovi Eroi “con il concerto “The Goose Bombs – Rockabilly anni 50/60″ spettacolo offerto da alcuni commercianti locali in Corso Matteotti angolo Via Ponchiroli.

Alle 21.15, cuore della serata, “Luca Madonia.. in Trio”, festeggerà i suoi 40 anni di carriera in Piazza Paolo VI, con il concerto tributo a Franco Battiato, con cui fu anche a Sanremo nel 2011.

A seguire, dalle 22.45, nel palco adiacente il giardino della Casa Parrocchiale si ballerà e si canterà a cura dell’Associazione La Nostra Voce con “La Dolce Vita Band”.

I festeggiamenti continueranno dalle 21.30 dal palco mobile di corso Matteotti angolo Viale Rimembranze con lo spettacolo musicale live e DJ Set “Only Girls”. Immancabile dalle 22.30 e fino a chiusura della serata, il “Summer dance party”, con la musica e i deejay di Radio Studiopiù, e l’animazione e i dj delle discoteche più famose d’Italia.

“Abbiamo creato, plasmato e custodito preziosamente in tutto questo tempo la nostra Notte Bianca – ha sottolineato il presidente di Gruppo Giovani, Stefano Bosello – e siamo sicuri che riusciremo anche quest’anno a regalare una serata fuori dal coro a chi deciderà di venire a divertirsi con noi .Quest’anno la Notte Bianca sarà una festa all’unisono a 360 gradi di intrattenimento no stop per TUTTI, perché per NOI l‘inclusione è e sarà sempre fondamentale. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per il sostegno e la fiducia riposta anche per questa edizione, ringrazio la attività che hanno deciso di sostenerci e grazie a chi si metterà in gioco durante la serata. Vi aspettiamo il 13 Luglio alla Notte Bianca 2024″.

“MIRELLA SARÀ CON NOI”

Non poteva mancare un ricordo al sindaco Mirella Cerini di recente scomparsa: «Mirella credeva tantissimo in questo evento. Sicuramente in questa giornata sarà con noi», ha detto commosso Bosello.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.