Salva la tua Pmi è il libro della manager varesina Sara Vanetti

Offrire agli imprenditori strategie e conoscenze per massimizzare i margini di profitto e ridurre i rischi imprenditoriali è l’obiettivo di Salva la tua Pmi, il libro della manager varesina Sara Vanetti e pubblicato da Bruno editore.

«Voglio aiutare gli imprenditori a diventare leader aziendali, prendendo controllo delle loro imprese e vite – afferma la professionista che ha 25 anni si esperienza nel settore – Il mio metodo “Efficaciente” garantisce il successo e la crescita sostenibile delle PMI. Diffondere queste strategie è cruciale, poiché molti imprenditori cercano soluzioni efficaci per proteggere e far prosperare le loro aziende».

“Salva la Tua PMI” è un viaggio di 180 pagine nelle dinamiche della gestione aziendale: Con un linguaggio semplice, spiego come massimizzare i margini di profitto, ridurre i rischi e trasformare la visione aziendale – spiega Vanetti – Il libro esplora i segreti della gestione di successo, analizza le sfide quotidiane degli imprenditori e offre soluzioni pratiche per superarle. Ogni capitolo è ricco di esempi concreti e case history per applicare i concetti nella pratica».

Il libro – disponibile da oggi, lunedì 16 luglio, in formato cartaceo e in ebook (gratuito per i primi dowload a QUESTO LINK) – è nato durante il periodo di convalescenza seguito ad un’importante operazione. «Esorto i lettori a non rimandare e a iniziare subito a trasformare la propria vita e azienda – dice Vanetti – Seguendo i consigli del libro, con fiducia in sé stessi, impegno e determinazione, è possibile vivere appieno la propria felicità e guidare l’azienda verso il successo».

SARA VANETTI

Laureata in Economia e Commercio all’Università dell’Insubria nel 1998, Sara Vanetti vive nel quartiere di San Fermo, a Varese. Ha perfezionato le sue competenze con un corso post-laurea e uno stage in una multinazionale, dove ha lavorato come Quality System Manager per sei anni. Nel 2001, intanto, ha avviato la sua attività autonoma collaborando con una società di consulenza, di cui è divenuta socia e Responsabile Commerciale. Uscita dalla multinazionale nel 2005, ha lavorato per otto anni part-time in un’azienda commerciale del settore Recycling, contribuendo alla sua crescita da 5 a 35 dipendenti. Ha ricoperto incarichi di Quality System Manager in outsourcing in vari settori e ha lavorato come freelance in progetti di consulenza manageriale, integrando nuove competenze e partnership. Si dedica con passione a migliorare l’efficacia aziendale su strategia, processi e persone, trasformando gli imprenditori in veri leader.