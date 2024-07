“Stelle e Tempeste” con il Cai di Varese

Martedì 2 luglio il Cai di Varese propone una serata dedicata all’alpinismo classico. Un evento dedicato ad uno dei più celebri film di montagna, che farà rivivere un periodo glorioso della storia dell’alpinismo. La pellicola che verrà proiettata è “Stelle e Tempeste”, con la regia di Gaston Rébuffat, vincitrice del Gran Premio al Festival di Trento nel 1955.

Anche Walt Disney rimase impressionato da questa pellicola della grande guida alpina francese Gaston Rébuffat, il quale finì per cedere l’originale alla casa americana. Una pellicola arricchita da un sottofondo di musica classica che ci accompagna nelle scalate a montagne e pareti impressionanti. Una copia del film è tuttavia gelosamente custodita dalla Cineteca del CAI, la sola a possedere questo importante film di alpinismo.

Se Cimes et merveilles di Samivel scatenò l’amore per la montagna, questo film di Rebuffat scatenò, nel 1955, l’amore per il cimento alpinistico. In quegli anni le grandi pareti erano terreno di verifica per i migliori arrampicatori che andavano a ripetere le “vie” più difficili sulle Nord: Cervino, Jorasses (Spigolo della Walker), Eiger, Lavaredo (via Comici), Badile … I Cassin, gli Schmid, i Comici, gli Heckmair erano simboli, erano leggenda. Ripercorrere, in alcuni casi per la prima volta intorno al 1950, da parte soprattutto francese e italiana, i loro itinerari (dopo dieci anni di interruzione dell’attività a causa della guerra) significava entrare a propria volta nella leggenda. Ma ci voleva lo spirito giusto, curiosità e determinazione.