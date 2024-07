Tamponato sotto la tempesta a Mornago da un’auto che poi è scappata, si cercano testimoni

Venerdì 12 luglio, alle ore 5:35 del mattino, si è verificato un incidente in via Stazione 124 a Mornago, poco dopo la rotonda successiva al cavalcavia per Vergiate.

Durante il tremendo temporale che ha colpito la provincia, un automobilista ha dovuto fermarsi a causa di un ramo caduto in mezzo alla strada. In quel momento, è stato violentemente tamponato da un’altra auto che è poi fuggita senza prestare soccorso.

L’automobilista coinvolto ha già allertato le forze dell’ordine, che stanno attivamente lavorando al caso. Tuttavia, per poter proseguire efficacemente nelle indagini, è fondamentale l’aiuto della comunità. Se qualcuno fosse transitato nella zona a quell’ora o avesse informazioni utili, è invitato a contattare i carabinieri.

Il lettore coinvolto nell’incidente ringrazia anticipatamente chiunque possa offrire il proprio contributo per identificare il responsabile. Per qualsiasi informazione, contattare i carabinieri di Mornago.