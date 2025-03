Crisi Metasystem, un ponte di solidarietà (e scioperi) tra Reggio Emilia e Mornago

I gruppi di maggioranza del Consiglio comunale di Reggio Emilia hanno espresso vicinanza ai lavoratori della Metasystem delle sedi emiliana e lombarda con un documento sottoscritto dalla Lista civica Massari, Pd, M5s e Verdi e Possibile.

Oggi, infatti, oltre 200 operai sono tornati a scioperare in Emilia Romagna, visto che “fino ad oggi nessuno degli impegni presi dal gruppo dirigente aziendale, dagli advisor, dai consulenti è stato mantenuto”, spiegano Fiom e Uilm reggiane.

Lo riporta il quotidiano online Reggio Sera, a cui lavoratori e sindacato hanno ribadito che “senza impegni che garantiscano il futuro occupazionale attraverso investimenti concreti non c’è un motivo reale per cui i lavoratori debbano tornare al lavoro”. Per questo domani i sindacati proporranno di scioperare anche nel sito dell’azienda a Mornago.

