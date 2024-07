Trasporto aerei, nella prima metà del 2024 crescita a due cifre. Anche a Milano Malpensa

Enac – l’ente italiano dell’0aviazione civile – ha pubblicato oggi i Dati di Traffico del primo semestre 2024: con oltre cento milioni di passeggeri il traffico aereo aumenta del 12% rispetto al 2023

Nel comparto cargo invece si registra un +18% nel comparto cargo: si è tornati a superare così i volumi pre-Covid (2019).

Il traffico passeggeri aerei nella prima metà 2024

Nel primo semestre 2024 sono stati 100.136.127 i passeggeri che hanno usufruito dei servizi commerciali di linea e charter transitati nei quarantacinque aeroporti italiani aperti al traffico commerciale, segnando un incremento del +12% rispetto al 2023. Il traffico nazionale, con 33,5 milioni di passeggeri, ha registrato un aumento del +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il traffico internazionale ha registrato una crescita maggiore, pari al +16%, con 66,6 milioni di passeggeri.

Il cargo per via aerea

Il settore cargo nel primo semestre 2024 ha movimentato 600.557 tonnellate, con un incremento del +18% rispetto al 2023, trainato principalmente dalla componente internazionale Extra-UE, con un forte aumento sulle rotte con l’Asia.

I movimenti complessivi nei primi sei mesi del 2024 sono stati 807.376, con +9% rispetto al 2023 e +3% sul 2019 (il 2019 è anno di riferimento pre-Covid). In aumento anche la quota media di passeggeri trasportati per volo, che passa dai 114 del primo semestre del 2023 ai 124 del 2024 (circa +8,8%).

I dati di Malpensa: stabile il ruolo per passeggeri

Per quanto riguarda i passeggeri Malpensa si attesta a 13.044.255, al secondo posto in Italia dopo i 22,4 milioni di Fiumicino. Malpensa registra il 13% del totale dei passeggeri italiani totali (dato percentuale stabile), rispetto al 22% di Roma Fiumicino (in lieve crescita) e l’8% di Bergamo Orio al Serio.

Se si guarda al traffico nazionale, con 2.024.608 passeggeri Malpensa registra una flessione di 18 punti percentuali: è l’unico scalo tra i cinque maggiori (Fiumicino, Fomntanarossa, Palermo, Milano Linate) che registra il segno meno. L’altro scalo milanese – il Forlanini – segna invece un +20%. I due scali milanesi della Sea, insieme, assommano il 14,2%, avvicinandosi così al dato di Fiumicino.

In linea con il dato medio italiano sul numero di passeggeri per volo è un altro dato: i movimenti (decolli e atterraggi) rimangono più o meno stabili, pur in presenza di crescita del numero totale di passeggeri.

I dati di Malpensa: lieve flessione per il ruolo nelle merci

Mentre è incontrastato il dominio nell’area cargo, con 367.715 tonnellate, con grande margine rispetto alle 130mila tonnellate di Fiumicino. Malpensa vale il 61% del totale (in lieve flessione su 2023, -3%), seguito dal 22% dello scalo romano (in crescita del 6%), mentre il terzo scalo italiano è Venezia Tessera (4%).

Ovviamente qui si parla delle percentuali di ripartizione del traffico: in termini assoluti però la domanda di merci aumenta.