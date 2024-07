Tre giorni all’insegna di gusto e divertimento, a Ternate torna il Rolling Truck Street Food Festival

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio, il meraviglioso Parco Berrini di Ternate farà da cornice a una tre giorni di cibo da strada no stop e tanto divertimento! Le cucine ci delizieranno con le specialità tipiche della tradizione italiana e internazionale, venerdì e domenica dalle 11 alle 24, sabato dalle 11 all’1 di notte.

Un intero weekend vista lago dedicato a deliziosi piatti per tutti i gusti, selezionate birre artigianali alla spina e tanta buona musica live: venerdì sarà in consolle i Dj di Always in Party, sabato faremo un viaggio nel tempo dagli anni ’70 ad oggi con la musica live dei 4Dance e domenica nel pomeriggio lo spettacolo scoppiettante del duo Più o Meno, due stravaganti personaggi che si spalleggiano in virtuosismi e acrobazie!

Saranno tre giorni dedicati alla cucina italiana e a quella internazionale, a partire dal puro stile street di “Apetitosa”, con arrosticini abruzzesi e olive ascolane, di “Pan Pan” con pan tometta, pan tartufo, pan pork, cuoppo salvia fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti , “Mordicchio on the road” propone panzerotti, gnocco fritto e pinsa mentre

‘Sound Break” ci porta in Piemonte con hamburger di fassona, battuta e stracotto di fassona, costata di fassona, raviolini del plin, vitello tonnato e bagna cauda.

I sapori del Sud Italia li troverete da “Sapori di Sicilia’’ con pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine e da da ‘Tom Street Lab 2.4” con kebab calabrese, panini con specialità calabresi, cous cous e zeppoline.

Frittura di pesce e panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà di “Kraken” e carpaccio di polpo, polpo alla piastra e ostriche di Street Sea Food’’ non mancheranno nei piatti degli amanti del pesce, mentre chi è incuriosito dai sapori orientali troverà specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, ebi fry, takoyaki, samosa, tom yum,tornado potato e bubble tea di “Henri’s Street Food”; e ancora falafel e pita di “Itaka”, da “Truck & Roll” hamburger di bufalo, stinco, veg burger, currywurst, pork ribs, chicken wings e hot dog.

“Las Bravas” ci porta in Spagna con paella, bocadillos, patatas bravas e tortilla spagnola con patate.

Da “Awakte Zaperoco” ci aspettano tanti golosi burritos, tacos e nachos e da ‘Mangia e Bevi” Hamburger di black Angus e chicken burger;

Non può mancare il dolce finale con i churros di “Churritos” mentre i vini e i cocktail li troviamo da “Quartin Baretto Girolone” e “La Giardinetta”, oltre a tante freschissime birre artigianali.