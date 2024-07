Un guasto informatico ha provocato malfunzionamenti in tutto il mondo, problemi negli aeroporti

Un’interruzione informatica legata a un problema della società di sicurezza informatica globale Crowdstrike e di Microsoft ha colpito venerdì media, banche, compagnie aeree e di telecomunicazioni in diverse parti del mondo.

Secondo le prime ricostruzioni il problema sarebbe stato generato da un aggiornamento non andato a buon fine, una collisione tra Azure e l’ultimo update dalla società di sicurezza informatica Crowdstrike.

In tutto il mondo numerose aziende che basano i loro servizi proprio sul cloud Microsoft hanno di conseguenza registrato guasti e malfunzionamenti.

La Borsa Italiana ha segnalato un ritardo nella diffusione dell’indice Ftse Mib, mentre le borse europee hanno visto cali nelle quotazioni delle compagnie aeree. In Giappone, l’interruzione dei servizi Microsoft ha influenzato aeroporti come quello di Narita a Tokyo e ha portato alla chiusura dei locali McDonald’s.

Anche le ferrovie britanniche hanno subito disagi, con problemi di accesso ai sistemi di gestione dei conducenti, mentre in Australia la Telstra Group ha affrontato difficoltà nei suoi servizi di telecomunicazione. Inoltre, Sky News nel Regno Unito ha dovuto sospendere la trasmissione a causa dell’interruzione dei sistemi. In Israele, il guasto ha avuto ripercussioni su ospedali e servizi postali, con potenziali ritardi anche all’aeroporto Ben Gurion. A Amsterdam e Hong Kong, gli aeroporti hanno segnalato ritardi nei voli, mentre Ryanair ha consigliato ai passeggeri di arrivare in anticipo per i check-in a causa delle interruzioni.

La società Crowdstrike ha annunciato che provvederà quanto prima ad annullare l’aggiornamento a livello globale.