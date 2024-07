Un record di nascite in mezzo ad un trend ogni anno più negativo

È una bellissima notizia quella del record di nascite registrato all’ospedale Del Ponte di Varese mercoledì 3 luglio con ben 18 bimbi venuti al mondo in un solo giorno. Una bellissima notizia che purtroppo può avere a che fare molto con la ricettività dell’ospedale e un po’ meno con il tema della denatalità che registra ormai una tendenza strutturale al ribasso.

Negli ultimi due anni le nascite in provincia di Varese hanno avuto un ulteriore calo di circa 250 neonati all’anno, e lo scorso anno sono nati oltre 2mila bambini in meno di quanti ne nascevano dieci anni prima.

Si tratta di un fenomeno che si distribuisce inevitabilmente su tutta una serie di indicatori demografici: l’età media della popolazione, il numero di bambini per età scolastica, il numero di cittadini in età lavorativa rispetto a cittadini in età di pensione.

Insomma, produce effetti che non possono far altro che ripercuotersi sul welfare: sui servizi, le necessità e la sostenibilità di una popolazione sempre più anziana.

Di seguito una serie di grafici che possono aiutare a comprendere il fenomeno in provincia di Varese.