Un semestre negativo per l’acciaio: la crisi immobiliare cinese influenza il mercato

I primi sei mesi del 2024 per il comparto acciaio sono da archiviare con un risultato negativo, sia per quanto riguarda i volumi che i prezzi. Secondo l’osservatorio di Siderweb, la community dell’acciaio in rete, non ci saranno miglioramenti nel breve periodo.

Il punto della situazione con gli operatori è stato fatto durante il webinar “Mercato e dintorni”. La tendenza negativa e la bassa marginalità non sono segnali nuovi. La situazione italiana e anche quella europea sono influenzate da ciò che sta accadendo sul mercato asiatico dell’acciaio, un termometro preciso dei trend globali.

LA CRISI IMMOBILIARE CINESE

Secondo Achille Fornasini, siderweb e StatLab Università degli Studi di Brescia, il problema rappresentato dalla Cina, punto di riferimento per il mercato delle materie prime siderurgiche, che «nell’ultimo decennio ha interrotto la propria crescita e sta attraversando una forte crisi sul mercato immobiliare. La conseguente contrazione della domanda di acciaio si ripercuote sulle materie prime. L’India, invece, sta crescendo, anche piuttosto velocemente. Vedremo cosa ciò implicherà in termini di mercato»

Quanto alla carica “core” da altoforno (minerale di ferro + carbone metallurgico), a inizio anno si è registrata una decisa crescita dei prezzi, «spinta dallo stoccaggio cinese» ha spiegato Fornasini. Poi c’è stato un crollo, che ha portato le quotazioni del minerale in primavera a scendere sotto i 100 dollari per tonnellata. Ora, dopo una breve fase di lieve recupero, siamo di nuovo in una fase discendente. «Mi aspetto un piccolo rimbalzo nel breve, ma non una modifica del quadro complessivo del mercato».

LA QUOTAZIONE DEL ROTTAME

Per il rottame, materia prima principale della siderurgia da forno elettrico, com’è quella nazionale, la volatilità del prezzo è precipitata, a testimonianza dello «stato di domanda asfittica anche nella filiera dell’elettrosiderurgia. Mi aspetto di registrare una piccola ripresa di prezzo del rottame nazionale, con un allineamento a quello turco», che è il benchmark di mercato, «ma senza grandi cambi di tendenza».