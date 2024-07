Una Merenda in giallo per i bambini al Castello di Masnago

Luoghi da scoprire e misteri da svelare al Castello di Masnago con l’originale Merenda in giallo proposta ai bambini da Martin Stigol e Giovanna Marini di Progetto Zattera Teatro.

L’iniziativa, aperta a tutti è per il pomeriggio di giovedì 11 luglio alle ore 16.45 al Museo del Castello di Masnago. Partecipazione gratuita.

L’idea di una merenda in giallo trasforma una storia misteriosa in un trampolino per giocare insieme, senza paura di perdersi.

Quale mistero si nasconde tra le mura del Castello di Masnago? No, non c’è nessun fantasma formaggino in agguato, ma è prevista un’indagine accurata per risolvere un intricato enigma.

Un gioco che si nasconde all’interno di una storia, raccontata proprio per giocare insieme, grandi e piccini.

L’evento fa parte delle iniziative estive Voglia di teatro promosse con il contributo del Comune di Varese.

Partecipazione per tutti libera e gratuita.

Per maggiori informazioni scrivere a promozionezattera@libero.it.