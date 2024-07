Una visita al museo e un aperitivo in terrazza al Sacro Monte per sostenere la CRI di Varese

La Croce Rossa Italiana Comitato di Varese organizza un’evento speciale al Sacro Monte: una visita guidata alla casa museo Pogliaghi, seguita da un aperitivo all’Hotel sacro Monte. L’iniziativa, i cui proventi sosterranno le attività socio-assistenziali della Croce Rossa Italiana Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate, avrà luogo sabato 20 luglio 2024.

L’appuntamento è per le 17.30 alla Fontana del Mosè per poi raggiungere, innanzitutto, la casa Museo Pogliaghi: una straordinaria Casa Museo che ospita una ricca collezione d’arte e opere dello scultore e collezionista Lodovico Pogliaghi, con pezzi rari che risalgono agli antichi egizi e romani, ma anche opere da lui realizzate, come il calco a misura naturale della porta d’entrata del Duomo di Milano. I partecipanti saranno accompagnati da una guida esperta che permetterà loro di comprendere meglio la storia dei tantissimi oggetti lì custoditi.

Al termine della visita guidata, gli ospiti si trasferiranno al vicino hotel Sacro Monte di Varese, la più antica struttura ricettiva del Borgo di Santa Maria del Monte sopra Varese, con una terrazza panoramica da dove potranno gustare un aperitivo.

COME PARTECIPARE

La quota di partecipazione all’evento è di 25 euro per persona, e la prenotazione è obbligatoria entro il 19 luglio 2024. Per informazioni e prenotazioni, contattare: eventi@crivarese.it oppure +39.366.6454396