Varese dice addio a Giuseppe Caglioti, uomo di scienza e professore emerito

Varese piange la scomparsa di Giuseppe Caglioti, eminente fisico e professore emerito del Politecnico di Milano, venuto a mancare a Varese.

Nato e formatosi alla Scuola di Edoardo Amaldi, Caglioti ha conseguito la laurea in Fisica presso l’Università della Sapienza di Roma nel 1953, proseguendo con studi avanzati in Fisica Nucleare sia in Italia che negli Stati Uniti.

Durante la sua lunga carriera, ha ricoperto ruoli accademici e dirigenziali di rilievo, contribuendo significativamente ai campi della fisica sub-nucleare, della struttura della materia e della fisica dei solidi e dei liquidi. Ha inoltre esplorato le relazioni tra scienze naturali e umanistiche, pubblicando numerosi articoli e libri che hanno sottolineato l’importanza della simmetria nelle attività umane.

Riconosciuto con prestigiosi premi come la Medaglia d’Oro dell’Accademia Nazionale dei XL e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Giuseppe Caglioti lascia un’eredità duratura nel mondo scientifico e accademico. La comunità scientifica e i suoi studenti ricordano con affetto un grande maestro e un pioniere del pensiero interdisciplinare.

La biografia di Giuseppe Caglioti

Giuseppe Caglioti, formatosi alla Scuola di Edoardo Amaldi, si è laureato in Fisica presso l’Università della Sapienza di Roma nel 1953. Nel 1955 ha conseguito il Diploma del Corso di Perfezionamento in Fisica Nucleare, sempre alla “Sapienza” e nel 1956 ha ottenuto il Diploma della School of Nuclear Science and Engineering presso l’Argonne National Laboratory (Illinois, USA). Dal 1962 al 1971 ha tenuto Corsi istituzionali presso le Università di Pavia e di Genova. Nel 1970 ha preso servizio presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano in qualità di professore straordinario. Dal 1973 è stato nominato professore ordinario di Fisica dello stato Solido sempre presso il Politecnico di Milano. Dal 2000 al 2004 ha tenuto il Corso di Laboratorio di Disegno Industriale e il Corso di Estetica presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Nell’anno accademico 2005-2006 ha tenuto il Corso multidisciplinare di Estetica – çomponenti Scientifiche dell’Armonia e del Bello su incarico della Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano.

Il Professor Caglioti ha svolto varie attività organizzative e dirigenziali: dal 1965 al 1970 è stato Direttore delle Attività del CNEN presso il Centro Comune di Ricerca Euratom di Ispra; durante i 36 anni presso il Politecnico di Milano è stato Direttore dell’Istituto di Ingegneria Nucleare, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Nucleare, Condirettore del Seminario Matematico e Fisico di Milano (Università Statale e Politecnico di Milano) e Direttore ·del Dipartimento di Ingegneria Nucleare. Nel 1986 è stato nominato Presidente del Comitato Organizzativo delle manifestazioni per il 125° anniversario della Fondazione del Politecnico di Milano. Nel 1990, in collaborazione con il CNR ha organizzato il Simposio Internazionale Nuove Tecnologie e arte – Radici Scientifiche dell’estetica. Dal 1990 al 1998 è stato Presidente della Commissione Attività Culturali e Ricreative del Politecnico di Milano. Sempre per il Politecnico ha curato l’organizzazione e gli atti di diversi eventi culturali e scientifici. Il Professor Caglioti è stato posto in quiescenza nel 2006.

L’attività di ricerca e gli interessi scientifici del Professor Caglioti hanno riguardato vari campi della Fisica e della Fisica della Materia: fisica sub-nucleare e relativa strumentazione, struttura della materia, fisica dei solidi e dei liquidi, diffrazione e spettrometria dei neutroni e relativa strumentazione, proprietà, comportamento e prestazioni meccaniche di materiali anche strutturali. Dagli anni Ottanta, in parallelo alle attività sopra menzionate, il suo interesse ha riguardato, con impegno crescente, un settore interdisciplinare per la rivisitazione delle relazioni tra scienze naturali e umanistiche. La sua attività di ricerca è stata svolta inizialmente presso l’Istituto di Fisica dell’Università di Roma (1953-55); nel periodo 1956-1957 presso l’ Argonne National Laboratory (Illinois), nel 1959 presso l’ Atornic Energy of Canada Ltd. (Chalk River, Ontario); nel 1996 è stato Visiting Professor al Brookhaven National Laboratory (Upton, N.Y., USA); nel periodo 1966-1970 saltuariamente presso la State University di Stcny Brook (N.Y., USA) e presso il CCR Euratom di Ispra (come precedentemente menzionato). È stato autore/coautore di circa 130 pubblicazioni nel campo della Fisica, dell’Ingegneria e della tecnologia dei Materiali. Tra i risultati più significativi delle sue ricerche in tale campo si segnalano: l’ottimizzazione dei metodi sperimentali di analisi della struttura della materia mediante diffrazione e spettroscopia dei neutroni termici, i cui criteri elaborati costituiscono ancora oggi un riferimento per i ricercatori di questo campo; la struttura dello zinco, del bromo e del gallio liquidi e la dinamica degli atomi nei cristalli di piombo e di zinco; le correlazioni tra struttura e dinamica dei cristalli su scala atomica e proprietà meccaniche dei materiali strutturali; la progettazione e pre-prototipazione di ruote leggere di automobili. Nel campo della ricerca interdisciplinare delle relazioni tra scienza naturali e umanistiche il Professor Caglioti ha pubblicato tre libri e decine di articoli evidenziando il ruolo primario della simmetria e della rottura della simmetria nelle opere e nelle attività umane. Recentemente ha sviluppato il Musicolor, una nuova forma di visualizzazione analogica della musica pensata anche per i non udenti.

Il Professor Caglioti è stato insignito di vari riconoscimenti: nel 1963 il Premio per la Fisica della Società Italiana di Fisica; nel 1978 la Medaglia d’Oro dell’Accademia Nazionale dei XL e nel 2005 la Medaglia d’Oro dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Attualmente è membro del Consiglio Accademico dell’Istituto Accademico di Roma, dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, del CNISM (ex Istituto Nazionale di Fisica della Materia) e della Word Academy of Science and Art. È socio fondatore e vicepresidente dell’Istituto di Studi Superiori dell’Insubria – Gerolamo Cardano.

È professore emerito del Politecnico di Milano; socio benemerito della Società Italiana di Fisica; membro effettivo dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere; fellow della World Academy of Art and Science.