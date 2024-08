102 anni per Adamina Betti, con lei anche il nipotino nato un secolo dopo

Quattro generazioni di familiari si sono riunite negli scorsi giorni per festeggiare lo straordinario traguardo dei 102 anni della locarnese Adamina Betti.

In forma smagliante e sfoggiando il suo immancabile sorriso, Betti Adamina ha negli scorsi giorni potuto festeggiare in compagnia di famiglia e amici il suo compleanno. Una festa resa ancora più allegra e speciale grazie alla presenza dei suoi giovanissimi pronipoti Nicolò e Gaël. Con quest’ultimo non condivide solo la vivacità, ma addirittura la data di nascita: sono infatti entrambi dell’agosto ‘22. Solo che il piccolo Gaël è nato nel 2022 e negli scorsi giorni ha compiuto 2 anni, mentre la sua bisnonna è del 1922 e ha esattamente 100 anni in più di lui. Per sottolineare l’eccezionale anniversario, la direzione della Tertianum Residenza al Lido di Locarno, dove la signora Adamina risiede da alcuni anni, ha organizzato un piccolo ricevimento con parenti, amici e collaboratori, al quale ha partecipato anche il municipale Mauro Silacci, il quale ha portato alla festeggiata gli auguri ufficiali